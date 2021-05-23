ضبط 550 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة والإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديريتي أمن البحيرة والإسكندرية، قيام عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتي (مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط التالي، و400 طربة لمخدر الحشيش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات النارية لذات العيار، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول، سلاح أبيض مطواة، بحوزة تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لهم معلومات جنائية)، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ280 ألف جنيه تقريبا، و150 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتفين محمولين، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه تقريبا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.