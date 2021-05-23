«مياه الدقهلية»: تطوير 10 محطات صرف ومياه ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في 26 قرية بمركز شربين، ولذلك تم حصر الأعمال المطلوبة بتلك القرى لتحسين خدمة مياه الشرب، لتشمل إنشاء توسعات لمرفق مياه شربين بطاقة إنتاجية 42 ألف م3/يوم.

وأكد نصر، في تصريحات له، اليوم، إحلال وتجديد بعض وحدات المرفق القائمة، وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة، وإنشاء محطة رأس الخليج بطاقة إنتاجية 1700 م3/يوم، وإنشاء محطة كفر الحاج شربيني بطاقة إنتاجية 5000 م3/يوم، وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة.

تطوير محطات مياه الشرب

وأوضح أن الأعمال تشمل إنشاء توسعات مأخذ مرفق مياه بساط كريم الدين بطاقة إنتاجية ألف لتر/ثانية، وتم الانتهاء من 70% من الأعمال الخاصة بشبكات مياه الشرب لبعض قرى المبادرة، وجاري العمل في جميع القرى واستكمال الأعمال.

إنشاء 7 محطات صرف صحي بشربين

وعن خدمة الصرف الصحي، لفت إلى أنه من المقرر إنشاء 7 محطات معالجة صرف صحي جديدة، «محطة معالجة صرف صحي الأحمدية»، بطاقة تصميمية 5000 م3/يوم، «محطة معالجة صرف صحي الألف»، بطاقة تصميمية 8000 م3/يوم، «محطة معالجة صرف صحي محلة إنجاق»، بطاقة تصميمية 5000 م3/يوم، «محطة معالجة صرف صحي الشيخ عطية»، بطاقة تصميمية 12000 م3/يوم، «محطة معالجة صرف صحي رأس الخليج»، بطاقة تصميمية 8000 م3/يوم، «محطة معالجة صرف صحي الوكالة»، بطاقة تصميمية 10000 م3/يوم، «محطة معالجة صرف صحي أبو جلال» بطاقة تصميمية 20000 م3/يوم.

توسعات محطات معالجة الصرف الصحي بشربين

وأشار إلى أن الأعمال تشمل إنشاء توسعات محطة معالجة صرف صحي شربين، بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3/يوم، وإنشاء 9 محطات رفع صرف صحي جديدة لقرى: السلام (بطرس)، والصبرية، وكفر الترعة الجديد، ودنجواي، والشناوي (البط)، والعيادية (السرو البحرية)، والوكالة، وأبو زاهر (عزبة 12)، وأبو زاهر(الجلاونية).

ولفت إلى أنه جارِ رفع كفاءة 15 محطة رفع صرف صحي، وهي باقي محطات منطقة شربين، كما تمت مراجعة واعتماد تصميم شبكات الصرف الصحي لـ9 قرى، وتم البدء في تنفيذ شبكات صرف صحي لقريتين.