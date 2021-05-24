بعضها في شبرا.. وظائف خالية ببنكي العربي والتجاري الدولي

طرح كل من البنك التجاري الدولي «CIB»، والبنك العربي، وظائف خالية في عدد من القطاعات داخل المصرف المالي، شريطة توافر عدد من الشروط والقيام بعدد من المهام والمسؤوليات التي وضعها كل بنك.

تفاصيل وظائف البنك التجاري الدولي CIB

نشر البنك التجاري الدولي «CIB» على موقعه الرسمي على الإنترنت توافر مجموعة من الوظائف بالبنك وهي:

وظيفة مدير البنية التحتية الأمنية

المهام والمسؤوليات:

- يقوم ببناء البنية التحتية للأمان للمساعدة في إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة الالتزام بالهيكل والسياسات على مستوى النظام.

- الإشراف على تطوير وإدارة الضوابط الأمنية والدفاعات والتدابير المضادة لمنع وحماية أمن وسلامة وسرية جميع بيانات الشركات والعملاء.

- ضمان تلبية الاحتياجات التنظيمية والامتثال السنوية، والاستجابة لطلبات التدقيق للمعلومات المتعلقة بأمن البنية التحتية، على التطبيق والبيانات والشبكة والخدمات ونقطة النهاية والخوادم، لضمان ضوابط فعالة وفقًا لمتطلبات العمل / الامتثال / التنظيم.

- المساهمة في الدورات التدريبية وفي بعض الأحيان قيادتها بشأن التكنولوجيا والمواضيع المتعلقة بالأمن بشكل خاص، لتعزيز منحنى التعلم الشامل للمنظمة والوعي الأمني.

- توفير الخبرة الفنية الأمنية لإدارة المشاريع لدعم المشاريع الاستراتيجية للأعمال للبنك، ومن أجل إنشاء والحفاظ على دورة حياة تطوير برمجيات آمنة (SDLC) في المؤسسة التي تتوافق مع أهداف العمل الاستراتيجية والسياسات والإجراءات والقواعد واللوائح.

- التأكد من أن التطبيقات المخصصة وأدوات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، مثل إدارة الشبكة وإدارة السجلات، وأن يكون لديك تدابير أمنية مناسبة مدمجة فيها عند النشر، للحفاظ على إجراءات الأمان الموحدة وآلية إعداد تقارير الأعمال.

المهارات والمؤهلات المطلوبة

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى من 8 - 10 سنوات خبرة في إدارة الأنظمة وأمن المعلومات مع خبرة مهنية لا تقل عن 3-5 سنوات في دور إداري.

- خبرة في تصميم وتنفيذ وصيانة الحلول الأمنية واسعة النطاق.

- خبرة مثبتة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها في حلول الأمان وأدوات المراقبة وظروف الإنذار وعمليات وإجراءات التصعيد.

- خبرة في هندسة وبرامج أمان المؤسسات مثل IPS / IDS، وAV، وماسحات الثغرات الأمنية، وDLP، وأمن الويب وأمن البريد الإلكتروني، وأطر عمل أمن المعلومات وأفضل الممارسات (مثل PCI، وISO27K، وNIST).

- معرفة قوية بآلية الدفاع في العمق.أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP)، مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA).

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية. مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

- الفهم الجيد لآليات المصادقة.

- مهارات حل المشكلات القوية.

- إثبات القدرة على تنفيذ العملية، وإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة، وكتابة الوثائق الفعالة.

وظيفة مدير إدارة الوصول إلى الهوية

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 8-10 سنوات في إدارة الأنظمة وأمن المعلومات مع خبرة مهنية لا تقل عن 3-5 سنوات في تصميم وتنفيذ وإدارة برامج إدارة الهوية والوصول للمؤسسات، 3 سنوات على الأقل في المستوى الإداري.

- خبرة مثبتة في تصميم وتنفيذ حلول إدارة الوصول - WAM / SSO ، PAM، إدارة الاستحقاق، الاتحاد - وحلول إدارة الهوية - خدمات الدليل، إدارة كلمات المرور، إعادة الاعتماد، التزويد وإدارة الدور الوظيفي.

- فهم شامل لأطر عمل أمن المعلومات وأفضل الممارسات (مثل PCI ،ISO27K ،NIST).

- الفهم التقني لقدرات وإجراءات إدارة كلمات المرور لتنفيذ / إدارة متطلبات كلمة المرور.

- فهم جيد لآليات المصادقة.

- أظهر القدرة على تنفيذ العملية، وإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة ، وكتابة وثائق فعالة.

المؤهلات الطلوبة:

- أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP).

- مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA).

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات إدارة الأفراد.

- مهارات إدارة المشاريع.

- مهارات قوية في حل المشكلات وإدارة الوقت والتواصل والتفاوض.

تفاصيل وظائف البنك العربي

كما نوه البنك العربي عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن» عن توافر فرصة عمل، وهي مدير علاقات بفرع البنك بشبرا.

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

- من 2 - 4 سنوات في إدارة العلاقات وبيع المنتجات المالية / الاستثمارية مع بنك خاص دولي / إقليمي رائد.

- سجل مثبت في بناء العلاقات وإغلاق الأعمال.

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

- الشهادات المهنية ذات الصلة (مثل CF21 مستشار الاستثمار)، CFA a plus تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين.