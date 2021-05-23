بعد غد.. قطع المياه 6 ساعات عن 12 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع مياة الشرب اعتباراً من الساعة العاشرة، صباح بعد غد الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم عن عدة مناطق، نظراً لإجراء أعمال صيانة بمحبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

واشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيانها، إلى أنَّه سيتمّ قطع المياه عن مناطق «شارع عين شمس ومتفرعاته، شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته، شارع سليم الأول ومتفرعاته، شارع الزهراء ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته، شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته، شارع أحمد عصمت ومتفرعاته، شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، شارع إبراهيم عبدالرازق، الألف مسكن، منطقة الشيراتون بالكامل، والملتقى العربي».

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكّدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.