«المحامين» تعقد جلسة حلف يمين لنقابات القاهرة الكبرى الأربعاء المقبل

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 مايو 2021، لنقابات القاهرة الكبرى، بواقع مجموعتين؛ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا لنقابات (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان)، والثانية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا لنقابات (بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ شمال الجيزة).

ومن المقرر أنَّ يترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

وصرح أمين عام نقابة المحامين حسين الجمال، بأنَّه سيتمّ الإعلان عن موعد جلسات حلف اليمين لباقي النقابات الفرعية خلال الأسبوع المقبل.

تعليمات جلسة حلف اليمين للمحامين

وحددت النقابة تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد، مشترطة عليهم الالتزام بها خلال جلسة حلف اليمين

• عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

• الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

• الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

• من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

• لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

• إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

• لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـبعد الجلسةـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.