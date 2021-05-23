لأول مرة.. دور خارجي لـ«تحيا مصر» بأكبر قافلة مساعدات لفلسطين

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» بمعبر رفح، إن قافلة المساعدات التي جرى إرسالها، اليوم، من صندوق «تحيا مصر» كهدية من الشعب الفلسطيني ما زال العمل جاري على إدخالها للجانب الفلسطيني، فهي عبارة عن آلاف من الأطنان من الأدوية والأغذية والبطاطين والكساء وكل الأمور الاساسية التي يحتاجها الفلسطينيون الآن، وقافلة «تحيا مصر» للمساعدات هي القافلة الأكبر من حيث الكمية والمساحة وعدد السيارات التي وصلت، ولأول مرة «تحيا مصر» يخرج خارج الحدود الجغرافية والسياسية لمصر كنوع من أنواع التضامن مع الشعوب الأخرى.

وأشار مراسل قناة «إكسترا نيوز» إلى وصول الوفد الأمني المصري، قاطعا الطريق من الضفة الغربية بفلسطين، بعدما التقى بالرئيس الفلسطيني، والذي امتدح الموقف المصري، والوفد المصري الآن موجود بغزة بعدما دخل عبر معبر «إيرز».

وكشف مراسل قناة «إكسترا نيوز» عن أن المعبر مفتوح أمام المسافرين من وإلى مصر، ويشهد زحاما كبيرا بعدما أغلق المعبر الجمعة والسبت أمام المسافرين، وكان يستقبل فقط الحالات التي كانت تحتاج لعلاج، وتوجد تسهيلات للمسافرين على دخولهم في الاتجاهين.

ووصلت قافلة صندوق «تحيا مصر» الإنسانية، محطتها الأخيرة في ميناء رفح البري، استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وجهز صندوق «تحيا مصر»، القافلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية، مشاركة منها في المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التي أطلقها الرئيس السيسي قبل أيام.

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، والفاكهة، إضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وكذلك ملابس وأدوية، والتي ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقامًا قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.