حكايات نجوم الفن مع أعمال السحر.. آخرهم حورية فرغلي: منعها من الزواج

الجرأة كانت وسيلة بعض الفنانين، في الإفصاح عن تفاصيل تعرضهم للسحر خلال حياتهم الفنية، والتي أثرت عليهم بشكل ملحوظ، كان آخرهم الفنانة حورية فرغلي، التي أعلنت أن السحر أثر على حياتها بشكل كامل، وأدى إلى عدم زواجها أو إنجابها، وقامت بعملية جراحية تسببت في إزالة الرحم.

- الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، أعلنت أنها تعرضت لسحر، بعد حصولها على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم «وصمة عار»، ومنعها السحر من وضع أى «ميك اب» على وجهها، بحسب تصريحاتها.

- الفنانة فيفي عبده، كشفت عن تعرضها للسحر، وأرجعت سبب زيادة وزنها وتدهور حالتها الصحية لأعمال السحر، وحاولت الخروج من هذا الأمر بالصلاة والتقرب من الله سبحانه وتعالى.

- الفنان سعد الصغير، أكد أنه تعرض للسحر أكثر من مرة، وسافر المغرب أكثر من ‏18 مرّة من أجل التخلص من سحر وقع تحت تأثيره بفعل من الراقصة شمس، التى تزوج منها عرفياً، ثم انفصل عنها بسبب السحر والأعمال التي قامت بها.

- الفنان أحمد فلوكس، تعرض للسحر من إحدى الفتيات التي ارتبط بها، وقلب حياته رأساً على عقب، وتغيرت طريقته وتعامله وحياته، وكشف أن سبب السحر التي قامت به حتى تخونه دون أن يدرك ذلك.

- الفنانة رانيا يوسف تعرضت لسحر أدى إلى طلاقها بعد 11 عاماً من الزواج، حيث أكدت أن هناك عددا من الفنانين كانوا ينزعجون منها بسبب نجاحها في ذلك الوقت، وقلب السحر حياتها رأساً على عقب، ولكنها تخلصت منه.

- الفنانة نجلاء بدر، تعرضت للسحر في حياتها، حيث إنها أصُيبت بكوابيس يومياً، ثم ذهبت إلى دار الإفتاء، وجاء الشيخ إلى منزلها، وصرف ذلك بعد قراءة سورة البقرة 7 أيام متتالية، وأدى ذلك إلى مزاولة روتين حياتها بشكل طبيعي.