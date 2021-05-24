اليوم.. افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، بفرع الجامعة في الشيخ زايد، والتي تعد أول كلية من نوعها في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي، والتي تهتم بمجموعة من التخصصات البينية، وإعداد قاعدة عريضة من جميع الباحثين ومختلف العاملين، بالإضافة إلى دورها في تنشئة جيل جديد من المبدعين في هذا التخصص.

يحضر الافتتاح عدد من قيادات جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات، وكذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وخارجها.

وأكد «الخشت» في تصريحات له، أن الهدف الأساسي من الكلية هو التوسع في مختلف مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي، بجانب ربط الجامعة بالصناعة والتكنولوجيا، وذلك وفق رؤية مصر 2030، فضلاً عن المساهمة في الصناعات المعتمدة على مواد النانو تكنولوجي في مصر، موضحاً أن ذلك يتم على يد مجموعة من الباحثين القادرين على التعلم والابتكار، فضلاً عن اكتشاف مواد وتطبيقات مختلفة وجديدة في أسواق الصناعات المختلفة.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي للجامعة، أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بطبيعة الدراسة بالكلية وآلية اختيار طلابها، غداً.

«الخشت»: أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه في شهر يناير العام الماضي 2019 بضرورة البدء في كل الإجراءات لإنشاء كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، موضحاً أنها تعتبر أول كلية في مصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، وشدد على ضرورة الانتهاء من إعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، بالإضافة إلى دراسة كل ما يتعلق بالمقومات الأساسية لإنشاءها سواء من الإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية، مؤكدًا على دورها المهم في الأمن القومي المصري ودورها في المساهمة في تحقيق عملية التنمية الصناعية وفق عصر الثورة الصناعية الرابعة.