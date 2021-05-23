تقرير: 60% من المستهلكين لديهم مخاوف حول نظافة وأمن الأغذية عالميا

أظهر تقرير تتراباك حول مشكلات بيئة الأغذية في نسخته الثالثة عشرة، زيادة القلق العالمي حول سلامة الغذاء ومستقبل إمدادات الطعام بنسبة 10% حيث زاد عدد المشاركين الذين عبَّروا عن تلك المخاوف لتصل نسبتهم إلى 40% بدلا من 30% في تقرير 2019.

كما أظهر التقرير أن أكثر من 50% من المستهلكين لا يرون أن تحسين سلامة الغذاء هي مسؤولية المصنعين، ولكنهم يرون أنها القضية رقم 1 التي يجب على الشركات التعامل معها في المستقبل طبقاً لأبحاث هذا العام.

وأكد ثلثا المستهلكين أن الصحة تساوي السلامة فهي تتعلق بشكل كبير بسلامة الغذاء والنظافة، وأظهر التقرير أن 60% من المستهلكين حول العالم لديهم مخاوف حول نظافة وأمن الأغذية التي يشترونها.

وأوضح التقرير «كوفيد-19 ومشاكل سلامة الغذاء» أن عدد المستهلكين الذين يعتقدون أن استدامة الغذاء هي «قضية مهمة» هو نفس العدد الذي أكد أن كوفيد-19 يُمثل «تهديدا حقيقيا»، وفي نفس الوقت، تظل المخاوف حول البيئة كبيرة على نحو ملحوظ، وتعتبر هذه مشكلة للمستهلكين لعمل التوازن ما بين أولويات الحياة من خلال سلامة الغذاء مع الحفاظ على استدامة كوكب الأرض الذي نعيش فيه ومصر جزء من هذه المشكلة وقدرتها كدولة في الوصول إلي التوازن الأفضل من الأمور الضرورية لتحقيق الاستدامة.

ويرى المستهلكون أن ضمان سلامة الغذاء هي الغرض الرئيسي بالنسبة لسلامة التعبئة، معبرين عن مخاوف الابتكارات البيئية في التعبئة التي قد تؤثر على سلامة الغذاء، وذلك على الرغم من أن الأغلبية من المستهلكين أكدوا أن «استخدام تعبئة مستدامة» كأحد أهم القضايا التي يجب على شركات الأغذية والمشروبات التعامل معها اليوم وفي المستقبل.

وقال وائل خوري، العضو المنتدب لتتراباك في منطقة مصر، «فرض كوفيد-19 العديد من التحديات الكبيرة، فقد سارعت من وتيرة بعض التوجهات، وغيرت احتياجات المستهلكين بشكل دائم ما خلق فرص جديدة للشركات وتتضمن تلك الفرص المشاكل المتعلقة بسلامة الغذاء والبيئة، ويوجد لدى تتراباك، وكل الشركات العاملة في قطاع التعبئة، دوراً مهما لتحقيق التوازن الصحيح».

وأضاف خوري «لقد بدأنا بالفعل من خلال العمل عن قرب مع المستهلكين والشركاء وكل الأطراف المعنية، في رحلتنا للوصول لحل التعبئة المستدام الأفضل، وهو عبارة عن عبوة من الكرتون مصنوعة فقط من مصادر متجددة أو قابلة للتدوير بالكامل، وخالي من انبعاثات الكربون، ما يسمح بتلبية احتياجات سلامة الغذاء، نؤمن بأن هذه خطوة ضرورية في بناء المستقبل المستدام للأجيال القادمة خاصة بعد تداعيات وتحديات كوفيد-19».

الجدير بالذكر أن تقرير تتراباك 2020 يسلط الضوء علي زيادة أهمية قضية إهدار الطعام، حيث أصبحت هذه القضية تثير مخاوف أكثر من 75% المستهلكين ورفع تأثير كوفيد-19 على سلاسل الإمداد الوعي حول مسألة إهدار الطعام كقضية مُلحة.

وهناك احتمالية كبيرة أن تزيد أهمية هذه القضية في المستقبل حيث يسعى العالم لتوفير الطعام للسكان الذي يزيد عددهم باستمرار، وقال المستهلكون أن إهدار الطعام هو القضية رقم واحد المتعلقة بالبيئة التي يمكنهم الإسهام في حلها وأحد الأولويات الثلاثة الأهم للمصنعين، ولكن هناك تحديات تتضمن التسمية على العبوات الغير واضحة، مما يعطي الشركات الفرصة لإجراء التواصل مع المستهلكين على نحو أفضل.

من جانبه قال دان هيلهاوس، الاستاذ في جامعة ييل «يُسلط تقرير تتراباك لهذا العام الضوء على المخاوف الجديدة للمستهلكين وللمجتمع، ويعكسها كذلك البحث الأكاديمي ومع تزايد عدد السكان والذي يتوقع أن تزيد مطالبهم الخاصة بالغذاء بنسبة 70% بحلول العام 2050، في وقت تزداد فيه أهمية التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية وسلامة الأغذية، هناك حاجة مُلحة للتغيير، وتعتبر المبادرات الجريئة مثل التي قامت بها تتراباك لإعادة التفكير في مستقبل تعبئة الأغذية هي مطلب الساعة الآن».