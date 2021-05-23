«صلى الفجر وخنقه بحبل».. القصة الكاملة لمقتل طفل على يد والده بالمعصرة

«يا بابا لازم ترجع ماما البيت.. إحنا ملناش غير بعض وغلط حد غيرك يصرف عليها».. كانت آخر كلمات نطق بها الطفل «كريم.خ» مخاطبا والده الذي دبّت خلافات بينه وبين زوجته، مما اضطرها لترك منزل الزوجية والعيش مع أسرتها في محافظة المنيا، بصحبة باقي أشقاء «كريم»، قبل أن يقرر والده التخلص منه، بعد صلاة فجر اليوم الأحد، حيث أدى الصلاة وأحضر حبالًا وخنق بها نجله أثناء نومه، ثم سلّم نفسه للشرطة.

خلافات أسرية

التحريات الأولية التي جرت حول الواقعة أكدت أن خلافات زوجية دبّت بين الزوجين، ولجأت الزوجة لأسرتها بمحافظة المنيا للإقامة معهم، لحين تدخل الوسطاء وحل النزاع بينها وبين زوجها، وأخذت معها أطفالها، فيما بقي «كريم» بصحبة والده في شقتهم بالمعصرة.

ماما لازم ترجع

وأكدت التحريات أن المجني عليه «كريم» بقي مع والده لمدة أيام منذ مغادرة والدته وأشقائه، ثم بدأ الحديث مع والده يوميا، يطلب منه السفر لإحضار والدته والعيش سويا مجددا، وحل النزاعات فيما بينهما، إلا أن الأب ضاق ذرعا بنجله، وقرر التخلص منه.

صلى الفجر وخنقه

خلد «كريم» إلى النوم، فجر اليوم الأحد، وكانت نومته الأخيرة، بينما كان والده جالسا فى صالة المنزل يفكر في طريقة لقتله للتخلص من تأنيبه اليومي له بسبب خلافاته مع والدته، قطع أذان الفجر هدوء تفكيره الشيطاني، ثم توجه إلى صلاة الفجر في المسجد، ولما فرغ من الصلاة، وهو عائد إلى المنزل، اختمرت في ذهنه طريقة التخلص من نجله.

خنقه بحبل

وأفادت التحريات أن الأب المتهم، دلف إلى المنزل، وكان نجله «كريم» نائما، فأجهز عليه بحبل وخنقه حتى تأكد من وفاته تماما، وبعدها خرج قاصدا قسم الشرطة، حيث سلّم نفسه واعترف بارتكاب جريمة قتل نجله.

النيابة العامة تأمر بالتشريح

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي ناظرت جثة الطفل المجني عليه، ثم أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنها.