عاجل.. العثور على جثة مجهولة لشاب غريق في مياه النيل بحلوان

عثرت الأجهزة الأمنية في حلوان على جثة مجهولة لشاب غريق في مياه النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفى.

كان مأمور قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا بالعثور على جثة في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وانتشال الجثة بواسطه قوات الإنقاذ النهري، تبين أنها جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ولم يتبين وجود أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لبماشرة التحقيقات.