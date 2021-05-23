محافظ الغربية يعطي إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أولمبياد الطفل المصري»

أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أولمبياد الطفل المصري 2021»، والتي تقام على مستوى الجمهورية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها هذا العام 2700 لاعب ولاعبة، أعمارهم تتراوح ما بين 12 و14 عاما، في ألعاب «كرة اليد للبنين والبنات، تنس الطاولة بنين وبنات، والألعاب الفردية كالتايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، السباحة وألعاب القوى»، بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ويسري الديب، وعبده أبو طالب وكيلي المديرية.

بدأت مراسم إيقاد شعلة الأولمبياد بالسلام الوطني لمصر، وتقديم عرض باليه، وعرض للفنون الشعبية وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية، وبعد ذلك قام محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأولمبية وتسليمها للطليعة «ريماس عبد الخالق» بطلة الجمهورية في الوثب الطويل تحت سن 14 عاما، للانطلاق بحمل الشعلة الأولمبية لتجوب الشارع الرئيسي بمدينة طنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.

وأكد «رحمي» حرص المحافظة على دعم كل الأنشطة الرياضية التي تسهم في خلق جيل جديد قادر على المنافسة والتحدي، مؤمنًا بمبادئ سامية مثل التسامح واحترام الآخر وتقبل الاختلاف بروح رياضية، مشيدا بما تم تقديمه في مراسم الاستلام من عروض أبرزت الموهبة والتفوق الرياضي لدى أبناء المحافظة.

يذكر أن «أولمبياد الطفل المصري» تعتبر بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، ويُقام للعام الثاني على التوالي، ويُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة، ويهدف إلى غرس روح المنافسة بالطلائع الرياضيين منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم.