محافظ الغربية يعطي إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أولمبياد الطفل المصري»
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ماهر العطار
07:02 م | الأحد 23 مايو 2021
محافظ الغربية يعطي إشارة البدء لانطلاق فعاليات "أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢١"
أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إشارة البدء لانطلاق فعاليات «أولمبياد الطفل المصري 2021»، والتي تقام على مستوى الجمهورية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها هذا العام 2700 لاعب ولاعبة، أعمارهم تتراوح ما بين 12 و14 عاما، في ألعاب «كرة اليد للبنين والبنات، تنس الطاولة بنين وبنات، والألعاب الفردية كالتايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، السباحة وألعاب القوى»، بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ويسري الديب، وعبده أبو طالب وكيلي المديرية.
بدأت مراسم إيقاد شعلة الأولمبياد بالسلام الوطني لمصر، وتقديم عرض باليه، وعرض للفنون الشعبية وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية، وبعد ذلك قام محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأولمبية وتسليمها للطليعة «ريماس عبد الخالق» بطلة الجمهورية في الوثب الطويل تحت سن 14 عاما، للانطلاق بحمل الشعلة الأولمبية لتجوب الشارع الرئيسي بمدينة طنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة.
وأكد «رحمي» حرص المحافظة على دعم كل الأنشطة الرياضية التي تسهم في خلق جيل جديد قادر على المنافسة والتحدي، مؤمنًا بمبادئ سامية مثل التسامح واحترام الآخر وتقبل الاختلاف بروح رياضية، مشيدا بما تم تقديمه في مراسم الاستلام من عروض أبرزت الموهبة والتفوق الرياضي لدى أبناء المحافظة.
يذكر أن «أولمبياد الطفل المصري» تعتبر بمثابة محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، ويُقام للعام الثاني على التوالي، ويُعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة، ويهدف إلى غرس روح المنافسة بالطلائع الرياضيين منذ الصغر، واكتشاف وتنمية مواهبهم.