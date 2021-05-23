قطع المياه عن مدينة وقرى سمالوط بالمنيا غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، قطع مياه الشرب، عن مدينة سمالوط والقرى التي تتغذى من محطة مياه عرب الزينة، غدا الإثنين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه سيُجرى قطع المياه؛ لربط الخزان الأرضي الجديد بالمرحلة الثانية، بالخزان القديم في المرحلة الأولى؛ لزيادة كمية المياه المنتجة.

وناشدت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات يتم الاتصال على رقم الخط الساخن «125».

وكان المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنيا، ناشد مواطني المحافظة، في وقت سابق، بعدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي بالشوارع، حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث إن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ، ومزودة بأحدث الأجهزة الحديثة، وضرورة الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من التليفون الأرضى أو من خلال الموبايل 01050509013/ 01271196196، أو إرسال الشكوى عن طريق الواتس على رقم 01271269587، حيث إن الخدمة تعمل طوال الـ24 ساعة وعلى تواصل كامل بخدمة عمليات المحافظة وخدمة عمليات الشركة القابضة.