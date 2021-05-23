«العربي الأفريقي»: مصر الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا في ظل كورونا

قال شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أثرت بالسلب على السوق المصري، ورغم ذلك استطاع البنك أن يحافظ على المحفظة الائتمانية، ويزيد من عدد العملاء في القطاعات المختلفة، كما أن البنك قام بتمويل الكثير من المشروعات الخاصة بالمقاولات والبنية التحتية، وقام بتوفير قرض كبير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضاف «علوي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن السوق المصري من أفضل الأسواق في المنطقة، وهو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي استطاع أن يحقق نموا إيجابيا، رغم أزمة كورونا، كما أن البنك سيتوسع في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، ولن يقتصر دوره على تمويل الشركات الكبرى مثلما هو موجود حاليًا، فمحفظة البنك قائمة على الإقراض، وسنقديم المنتجات التي تناسب الشركات.

وأردف أن البنك كان ضعيفا في تمويل الأفراد، رغم وجود العديد من الفروع للبنك في مصر وخارج مصر، كما أن البنك فعل تمويل الأفراد من خلال البنية التكنولوجيا التي توفر العديد من المنتجات للعملاء، بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن البنك حقق نجاحات كبيرة في مجال تمويل الشركات الكبرى، ولديه علاقات مع العملاء في كافة القطاعات، موضحًا أن البنك يسعى إلى التوسع في قاعدة العملاء في كافة الشرائح، بدلاً من الاعتماد على تمويل الشركات الكبرى فقط.

وأوضح أن البنك يعد ثالث أكبر بنك قطاع خاص في مصر، وتم إنشائه في منتصف الستينات، وحقق تواجدا كبيرا في السوق المصري، كأحد البنوك الرئيسية في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى، كما أن استراتيجية البنك العربي الإفريقي 2025 أُعدت من خلال الإدارة التنفيذية، بالاشتراك مع مجلس إدارة البنك، ومع أكبر المكاتب العالمية الخاصة بالاستشارات المالية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعكس أفكار القائمين على الأعمال أو الأنشطة الرئيسية في البنك.

وتابع: «البنك العربي الأفريقي يسعى لكي يكون مؤسسة مالية مرنة قادرة على مواجهة المتغيرات في السوق، بدون التأثير بشكل كبير، البنك من خلال دراسة عملائه القائمين والمستهدفين، يعمل على منح منتجات بنكية متنوعة وكبيرة تلبي احتياجات كافة العملاء».