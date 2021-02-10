بدون فوائد.. كيف تحصل على منتج بالتقسيط من البنك العربي الأفريقي؟

يضطر الكثيرون إلى اللجوء لنظام التقسيط لشراء المنتجات أو الأجهزة أو أي من الاحتياجات الأساسية التي يفتقروا إليها لعيش حياة كريمة، ولكن جشع التجار في وضع نسبة فوائد كبيرة على المنتج عند شراءه بالتقسيط يجعل الكثير منهم يتراجع عن عملية الشراء بنظام التقسيط، ويقدم البنك العربي الأفريقي خدمة للعملاء تمكنهم من الشراء بنظام التقسيط دون فائدة على بطاقات ائتمان البنك العربي الأفريقي الدولي للمشتريات.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل نظام تقسيط المشتريات لمدة 12 شهرا بدون فائدة على المشتريات، حيث يوفر البنك الخدمة حتى 31 مارس المقبل، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

نظام تقسيط المشتريات بدون فائدة

- يمكن تحويل قيمة المشتريات إلى أقساط شهرية متساوية بدون حساب فوائد لدى إحدى التجار المشاركين.

- يكون نظام التقسيط بدون فائدة متاح على جميع البطاقات الائتمانية المقدمة من البنك العربي الأفريقي، ما عدا البطاقات المصدرة بالدولار.

- قبل البدء في الشراء، يجب تفقد قائمة التجار المشتركين ومدد التقسيط المتاحة لدى كل تاجر وصلاحية العرض.

- لا يوجد حد أدنى للتقسيط والحد الأقصى هو نسبة 100% من إجمالي الرصيد المتاح للبطاقة.

- لا يوجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط بدون فوائد.

- يمكن للعميل أن يقوم بالسداد المبكر للمبلغ المتبقي في أي وقت خلال فترة التقسيط بدون مصاريف.

- يمكن للعميل طلب التسوية المبكر عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء.

- يجب أن يكون حامل البطاقة منتظما في السداد ولا يوجد عليه أي مستحقات، كما يجب ألا يكون قد تجاوز الحد الائتماني المسموح به عند طلب الخدمة.

- في حالة إذا كانت العملية المنظمة والمطلوب تقسيطها لا تتطابق مع الشروط والأحكام الخاصة بالبنك يحث للبنك رفض طلب التقسيط.