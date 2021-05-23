جامعة طنطا عن مطالبات بحذف أجزاء من مناهج صيدلة: أمر غريب ومستحيل

قال الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، إن بعض طلاب كلية صيدلة جامعة طنطا «عندهم طلبات غريبة ومستحيلة»، موضحا أن مطالباتهم بحذف أجزاء من المنهج، أمور مستحيل تنفيذها، ولا يستطيع هو شخصيا كرئيس للجامعة تنفيذها، منتقدا استخدام بعض الطلاب أسلوب الابتزاز العاطفي ومحاولاتهم إجبار الكلية والجامعة على حذف أجزاء من مناهجهم.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه على مستوى كل الكليات وليس الصيدلة فقط، نطالب جميع طلابها بالالتزام بكافة المقرر الدراسي الذي درسوه، متعجبا من إقدام طلبة كلية صيدلة على المطالبة بحذف أجزاء من المنهج، متابعا: «لو احتاجت الجزء ده في شغلك كصيدلي، هتقول ده كان محذوف مش في المنهج».

وأشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تمت منذ حوالي الشهرين أو الثلاثة، مرت بهدوء كامل، وهو ما يعتبر في حد ذاته نجاحا للمنظومة التعليمية في مصر، مؤكدا أن قررات الدراسة والامتحانات قرارات مؤسسية تخرج من المجلس الأعلى للجامعات.

وصرح بأن المجلس الأعلى للجامعات كان قد أعلن خلال الثلث الأخير من شهر إبريل الماضي، عن جداول كل امتحانات طلبة الجامعات، وقرر حينها أن كل الامتحانات التحريرية الخاصة بطلبة الجامعة تنتهي بنهاية شهر يونيه المقبل، على أن تتم كل أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات خلال شهر يوليه، كاشفا أن جامعة طنطا حالها كحال كل الجامعات المصري ملتزمة بهذه القرارات.

وكانت مطالب طلاب كلية الصيدلة بجامعة طنطا قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما طالبوا بضرورة حذف أجزاء من مناهجهم المقررة، قبل أن يخضعوا للامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهو ما قوبل برفض تام من إدارة الكلية والجامعة.