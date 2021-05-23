حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة التسول في شوارع وميادين قنا

تواصل محافظة قنا جهودها للقضاء على ظاهرالتسول داخل المحافظة، من خلال حملات تشنها على الشوارع والميادين بالمحافظة، وأصبحت الظاهرة تؤرق الشارع القنائي، خاصة في الميادين والمواقف وغيرها من الأماكن.

ضبط 86 متسولا في مراكز المحافظة

ووفق تقرير رسمي، تمكنت الحملات التي انطلقت قبل عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، من ضبط 66 متسولا في مدينة قنا وقوص وعدد من المراكز، و20 متسولا في نجع حمادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وعرضهم على النيابات العامة كل في مركزه.

وقال عبدالحميد توفيق، مسؤول في اللجان التي شكلها اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك بعض الحالات تم مراعات البعد الإنساني لها، مثل سيدة ومعها أطفال لا يمكن حجزهم، وتم دراسة حالتهم المعيشة، وبعضهم جار صرف إعانات لهم، كما تبين أن هناك أطفال لدى المتسولين ليس لهم أوراق ثبوتية، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة إشارة للصحة لاستخراج أوراق لهم، موضحا أن الحملات مستمرة في الشوارع والميادين العامة في المحافظة.

قرار محافظ قنا لمنع التسول

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أصدر قرارا رقم 288 لسنة 2021، يتضمن تشكيل لجنة عاجلة في كل مركز، برئاسة رئيس الوحدة المحلية، وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل، وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة، لمنع ظاهرة المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وإعداد تقرير يومي بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

كانت محافظة قنا بمدنها، شهدت انتشار ظاهرة التسول بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصة في مدن قنا وقوص ونجع حمادي، وفي الشوارع الرئيسية وفي القطارات وفي الميادين وفي مجمعات المواقف، الأمر الذي أدى لإرسال عدة شكاوى من قبل المواطنين، لمديرية التضامن، ومحافظة قنا والأمن، لوضع حد لتلك الظاهرة غير الحضرية التي لا تليق بوضع المحافظة.