مصرع فتاتين وتفحم ميكروباص في حرائق متفرقة خلال 24 ساعة بـ 4 محافظات

شهدت محافظات بني سويف وأسوان وقنا والإسكندرية، عدة حرائق متفرقة، أمس الأحد، أسفرت عن مصرع فتاتين تفحما إثر حروق من الدرجة الأولى، فيما تفحم ميكروباص بالكامل ونفوق عدد من المواشي.

وفاة طالبة متأثرة بحروق في بني سويف

وفي محافظة بني سويف، لقيت طالبة مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق داخل مستشفى ناصر المركزي، على إثر حريق شب في منزلها بعزبة مطيريد التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، بسبب ماس كهربائي، حيث تسببت النيران في احتراق محتويات المنزل، كما أسفر عن نفوق 8 من رؤوس الماعز.

تفحم جثة فتاة في حريق بمحافظة أسوان

وفي محافظة أسوان عثر رجال الحماية المدنية على جثة فتاة متفحمة، إثر اندلاع النيران في منزل بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وتبين أن الفتاة عمرها 19 سنة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

السيطرة على 4 حرائق في 3 مراكز بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هاني الإتربي، من السيطرة على 4 حرائق بمراكز دشنا ونقادة ونجع حمادي في محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارات تفيد نشوب حريق في مخزن فراشة على مساحة 90 مترا بمركز دشنا في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تم السيطرة على حريق في مخلفات أعلى سطح منزل بالجوار، وحريق بمركز نقادة في قرية العربات، بأرض زراعية، على مساحة 10 قراريط في 12 نخلة غير مثمرة مملوكة للمواطن عبدالقوي فوزي ابراهيم علي، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الزراعات المجاورة دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح.

كما اندلع حريق في 4 أشجار نخيل في أرض زراعية على مساحة نصف قيراط من المساحة الإجمالية التي تبلغ فدانين مملوكة للمواطن عبدالمنعم صادق، ومقيم نقاده ويعمل مزارعا.

وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الزراعات المجاورة دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح.

وسيطرت الحماية المدنية على حريق رابع نشب في وحدة تكيف خارجية في شقة بالدور الثالث بشارع 30 مارس بمركز نجع حمادي، قبل امتداده إلى الشقق المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفحم سيارة ميكروباص في الإسكندرية

اندلع حريق، بسيارة ميكروباص على الطريق الساحلي الدولي بالإسكندرية، ما أدى إلى تفحم السيارة بالكامل، دون حدوث أي وفيات أو إصابات بين الركاب.

وتبين بحسب مديرية أمن الإسكندرية أن سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الساحلي الدولي، اشتعلت بها النيران نتيجة اشتعال أحد الأسلاك الكهربائية بها ، تم تحرير المحضر بقسم شرطة مينا البصل.