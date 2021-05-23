عمرو أديب عن تطوير القرى: «هنحوله لريف مقبول.. مش سويسرا»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أولويات القيادة المصرية حاليا هي محاربه الفقر بشكل تام وجذري، حيث إن الإدارة المصرية قد خصصت 700 مليار جنيه من أجل إنجاح مبادرة تطوير قرى الريف المصري، «الأجهزة والمعدات والآلات اللي من شأنها تدخل تعمل الشغل ده.. ده جيش جرار، ومش هنحول الريف لسويسرا ولكن هنحوله لريف مقبول، وميكنش الناس عايشة في قرون سابقة».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية»، على فضائية «MBC مصر»، أنه وأثناء حديثه مع أحد المسؤولين حول تلك المبادرة وجد الكثير من المشكلات المتشابكة كإنجاز البنية التحتيه وتمهيد الطرق، وكذا توفير مصادر دخل للمواطنين الموجودين في تلك القرى، «المشروع ده هو الأكبر على مستوى العالم، وكان فيه جملة كانت بتجبني 4 لما يقولك هما بيحبوا العيشة كده، مين بيحب العيشة كده».

وأوضح أن الريف المصري لم يشمله التطوير منذ عصور الملكية ولم يلتفت أحدا إلى الريف المصري، «لا أحد كان يلتفت لهذا الأمر، وكان الالتفات للبندر، ودي أول إدارة تقول لو سمحت كفيانا بندر، فين القرية المصرية والمدرسة اللي جنب البيت والمساحات الخضراء».

وأكد أنه قد آن الآوان في أن تضع مصر كل إمكانيتها وإيرادتها السياسية، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعندما يضع إرادة سياسية ينجح فيها كالقضاء على العشوائيات، «إحنا قريبا هنكون نهينا على العشوائيات الخطرة، هذا الرجل قد قرر في يوم من الأيام القضاء على العشوائيات، وده أمر مكنش فيه حد بيقربله».