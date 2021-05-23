دلال عبد العزيز تسأل ممرضيها عن سمير غانم.. وبناتها: «مخبيين عليها»

ما زالت حالة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز مستقرة لحد ما، رغم إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي أصاب عائلتها وعلى أثره توفى زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

الأطباء يخشون إخبار دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

وعلمت «الوطن» أن الفنانة دلال عبد العزيز تسأل بشكل دوري حال استيقاظها في المستشفى الذي ترقد به ممرضيها وأطباءها عن حالة زوجة الفنان سمير غانم، نظرا لعدم معرفتها حتى الآن بخبر وفاته، وتريد مقابلة بناتها الممنوعات من زيارتها ومقابلتها بسبب الفيروس.

ويحاول دوما الأطباء والممرضات طمأنتها على حالة بناتها، ومنعوا تماما إخبارها بوفاة زوجها حتى لا تسوء حالتها الصحية، ولكنهم أفادوها بأن حالته الصحية كما هي ليست جيدة، تمهيدا لإخبارها في وقت قادم بوفاته.

كان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي.

وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد في صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم، أبرزهم الفنانة يسرا، المخرجة إيناس الدغيدي، أشرف زكي، روجينا، سماح أنور، هشام ماجد، لبلبة، بوسي شلبي، هالة صدقي، وفاء عامر، إلهام شاهين، الإعلامي عمرو الليثي، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، حمادة هلال، محمد حماقي، عمرو سعد، كريم محمود عبدالعزيز، محمد عبدالرحمن، علي ربيع، محمد أسامة «أوس أوس»، عمرو وهبة، ماجد المصري، محمود حميدة، سمير صبري، عمرو محمود ياسين.

وحرصت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على حضور جنازة سمير غانم في مسجد المشير بالتجمع الخامس، كما حضر هشام ماجد، سلوى محمد علي، أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أحمد الإبياري ونجله طارق، نجوى فؤاد، بوسي شلبي، أحمد بدير، محمد الصاوي، فتوح أحمد، ودارين حداد.