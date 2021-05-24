درجات الحرارة اليوم الاثنين في محافظات مصر.. العظمى في القاهرة 32

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الاثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ووفق بيان هيئة الأرصاد، يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء فمن المتوقع أن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة على كافة مناطق جمهورية مصر العربية

القاهرة 32 18

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 18

بلطيم 28 18

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 33 18

بورسعيد 28 18

دمياط 28 18

الزقازيق 32 18

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 18

العريش 29 18

رفح 29 18

رأس سدر 31 20

نخل 29 16

نويبع 32 25

طابا 30 20

كاترين 30 20

الطور 31 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 22

مرسى علم 32 24

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 33 20

أسيوط 33 21

سوهاج 34 23

قنا 34 23

الأقصر 37 24

أسوان 37 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 37 24

الوادي الجديد 37 22

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 25

حلايب 32 24

رأس حدربة 32 24