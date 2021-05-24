حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم مواليد برج الميزان دائما بتحقيق التوازن في مختلف جوانب الحياة، كما ان لديهم قدرة كبيرة على تقديم المساعدات لمن حولهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية، وعليك أن تعالجها بحكمة وتروٍ وأن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتوتر والتشتت، ومن المهم أن تراجع كلامك ومواقفك قبل الإعلان عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.