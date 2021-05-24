رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يهتم مواليد برج الميزان دائما بتحقيق التوازن في مختلف جوانب الحياة، كما ان لديهم قدرة كبيرة على تقديم المساعدات لمن حولهم. 

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية، وعليك أن تعالجها بحكمة وتروٍ وأن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتوتر والتشتت، ومن المهم أن تراجع كلامك ومواقفك قبل الإعلان عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي