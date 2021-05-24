حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج الميزان
يهتم مواليد برج الميزان دائما بتحقيق التوازن في مختلف جوانب الحياة، كما ان لديهم قدرة كبيرة على تقديم المساعدات لمن حولهم.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية، وعليك أن تعالجها بحكمة وتروٍ وأن تضاعف تركيزك.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
قد تميل اليوم للتوتر والتشتت، ومن المهم أن تراجع كلامك ومواقفك قبل الإعلان عنها.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.