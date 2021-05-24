حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:01 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج العقرب
الغموض والكتمان من أبرز مواصفات مواليد برج العقرب وتعد أيضا من العيوب التي يتصفون بها، ولكنهم في الوقت ذاته يتميزون بالصدق والإخلاص.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به، فقط لا تعلن عن خططك.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يمنحك اليوم طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.