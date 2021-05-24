حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

الغموض والكتمان من أبرز مواصفات مواليد برج العقرب وتعد أيضا من العيوب التي يتصفون بها، ولكنهم في الوقت ذاته يتميزون بالصدق والإخلاص.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به، فقط لا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.