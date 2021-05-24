حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج القوس روحا منطلقة ومنفتحة على الحياة، وتعد هذه الصفات أهم الأشياء التي تجذب الآخرين إليهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تهتم بسلامتك ومن المهم أن تتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الادلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم قد تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.