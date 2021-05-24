حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يرتبط مولود برج الجدي بعائلته بصورة كبيرة، ويحب دائما الاستقرار.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم دعما من المخلصين وتستطيع أن تحسم موضوعا حيويا من خلال أشخاص يشاركونك أفكار وقضايا تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.