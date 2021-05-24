حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:01 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج الجدي
يرتبط مولود برج الجدي بعائلته بصورة كبيرة، ويحب دائما الاستقرار.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني
القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يمنحك اليوم دعما من المخلصين وتستطيع أن تحسم موضوعا حيويا من خلال أشخاص يشاركونك أفكار وقضايا تهمك.
ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.