شاب يقتل آخر بطلق ناري لخلافات مالية بالمنوفية

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، جريمة قتل وثقتها كاميرات المراقبة في المنطقة، عندما أقدم شاب على إطلاق الأعيرة النارية على شاب آخر في القرية، بمساعدة آخر يستقل دراجة نارية، فيما هرب الجانيان بعد إطلاق النار على الشاب والذي حاول الهروب ولكنه لقي مصرعه بعد محاولات لإنقاذه بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والد المجني عليه يتهم أحد الشباب بقتله بطلق ناري

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، إلى القرية، لمعرفة ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وبسؤال والد المجني عليه ويدعي «ع.م.ف»، اتهم «ي.ا» بإطلاق الأعيرة النارية على ابنه ما تسبب في قتله بسبب الخلافات المالية بينهما.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة أحد الشباب ويدعي «ع.م.ف» بقرية ميت برة بقويسنا بعد إطلاق الأعيرة النارية عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولكنه توفي متأثرا بالإصابة.

القبض على المتهم بقتل شاب في قويسنا

وتمكنت مباحث قويسنا، من ضبط المتهم بجريمة القتل في قرية ميت برة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، بعد إعداد الأكمنة المتحركة والثابتة، وإجراء التحريات حول أماكن تواجد المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع المجني عليه.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.