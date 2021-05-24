سيراميك وأدوات صحية.. 20 شاحنة مصرية جديدة لمساعدة قطاع غزة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق أمس، قافلة مكونة من 130 شاحنة لقطاع غزة، تتضمن دعما غذائيا، إضافة للأغطية والكساء، بجانب قافلة ملحقة مكونة من 20 قافلة تتضمن «سيراميك وأدوات صحية» من ضمن تبرعات عينية كثيرة شاركت بها الشركات المصرية في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، أن القوافل وصلت للأراضي الفلسطينية بالكامل لدعم الأشقاء، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، تلبية لدعوة الرئيس السيسي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجرى تفعيل الحساب البنكي (037037) الأربعاء الماضي، وبدأت التبرعات سواء من داخل أو خارج مصر تلبي دعوة المبادرة المصرية، والتبرعات العينية كانت أسرع.

وأوضح أنه جرى تكوين القاقلة بقوام 3 آلاف طن في 3 أيام فقط، والصندوق من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لأول مرة ينفذ نشاطا خارج الحدود المصرية، وهذا الكيان يكبر يوما بعد الآخر، ومع أجهزة الدولة يتم تنفيذ العديد من المبادرات سواء داخل أو خارج مصر، وذلك لترجمة الرؤية المصرية في دعم كل ما هو يتعلق بالتنمية.

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس فتحت الباب للشركات المصرية للمشاركة في هذه المبادرة، ومن خلال الصندوق هناك اتصال دائم بكل من هو ملتزم بالمسؤولية المجتمعية، وجرى تنفيذ العديد من المشروعات من خلال هذه التبرعات العينية، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات داخل مصر لدعم مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأكد أنهم متواجدون الآن في رفح للاطمئنان على سير عملية تفريغ الشحنة في غزة، وخلال ساعات مقبلة ستصل قافلة مكونة من 20 شاحنة ضمن التبرعات العينية التي وصلت للصندوق.