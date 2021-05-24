جامعة طنطا عن صورة تزاحم مئات الطلاب لاستلام الكتب: ملناش علاقة

كشف الدكتور رفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، صحة صورة متداولة لتزاحم مئات الطلاب لاستلام الكتب الجامعية بمكتبة طنطا، قائلا إن هذا المنظر تكرر العام الماضي لكن بأسلوب وطريقة مختلفة.

وأضاف «مبارك»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، أنه عندما تحولت الامتحانات العام الماضي لأبحاث حدث نفس السيناريو، حيث تكالب الطلاب على المكتبات لشراء الأبحاث وتقديمها للأساتذة، بعد ادعائهم بأنهم هم من قاموا بكتابة هذه الأبحاث.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الفصل الدراسي الثاني بدأ في 20 مارس، وامتحانات هذا الفصل الأسبوع المقبل، وبالتالي ليس من المنطقي أن يذهب الطلاب لشراء الكتب المقررة قبل الامتحان بأسبوع، فالمحاضرات انتهت، وبالتالي حقيقة هذه الصور هي شراء الطلاب لما يسمى بـ «الملخصات»، بواسطة أفراد متخصصين في الدروس الخصوصية، والمكان الذي يظهر في الصور ليس مكتبة الجامعة، ولكنها مكتبة خاصة، «بيستغلوا الطلاب الكسالى اللي مذاكروش طول السنة، ودول نسبة من طلاب الكليات النظرية».

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب ان الجامعة ليست لها علاقة بهذه المكتبات، والتي تنتشر في محيط الثلاث تجمعات للجامعة، «ممكن بعض الأساتذة بتوزع كتب عندها»، لافتا أن توزيع الكتب متروك للأستاذ، وهذا لا يعني أن هناك تعاملا رسميا مع الجامعة.

وتابع: «بيعملوا الملخصات عن طريق ناس تابعين لهم، وبياخدوا راتب منهم، وبيروحوا يسجلوا المحاضرات ويلخصها بطريقته، وطبعها في ورقات قليلة، وبيعها للطلاب غير المجتهدين الذين لم يتابعوا أساتذتهم في المحاضرات، وبالنسبة لتزاحمهم ليس للجامعة علاقة، هل راحوا بتوجيهات دكتور معين؟ لأ، هل الجامعة جبراهم يروحوا للمكتبة ويتجمعوا هناك؟ لأ طبعا، ده برغبتهم وبعيد من الجامعة تماما وليس لها سيطرة على هذه المكتبات».