«رمضان مش جاي».. 5 تصريحات لـ سمير غانم من تسجيله الصوتي الذى تنبأ فيه بوفاته

انفردت الوطن بنشر آخر تسجيل صوتي للفنان الكبير سمير غانم قبل وفاته وهو يتنبأ مع صديقه بعدم قضائه شهر رمضان الكريم بخير وصحة كاملة مثل كل عام.

تنشر «الوطن» 5 تصريحات من التسجيل الصوتي الذى سجله سمير غانم قبل أيام من توديعه للحياة إثر إصابته بفيروس كورونا وعزله بمستشفى الصفا.

- مش متأكد أن شهر رمضان جاي

- يا رب رمضان يعدي على خير

- الصحة مكركبة

- هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة في «عالم موازي»

- كورونا خلت مسلسلات رمضان 15 حلقة.

قال غانم نصا فى الرسالة «ياسبوني أغني في أي محطة، وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد انه جاي مش عارف، معنديش حاجة فى رمضان والصحة مكركبة بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا».

الفنان القدير كان قد نقل لمستشفى الصفا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم وظل فيها غائبا عن الوعي حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

حضر صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم في مسجد المشير طنطاوي، عدد كبير من النجوم من بينهم عمرو سعد ومحمد حماقي ويسرا وعلي ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن توتة وأحمد الفيشاوي وأشرف زكى وإيناس الدغيدى ووفاء عامر.

كما حضر أيضا عمرو الليثي وسماح أنور وعمرو محمود ياسين وعزوز عادل ومحمود حميدة وأحمد الإبياري وطارق الإبياري وهاني رمزي ومحمود الليثي وسلوى محمد علي، وأميرة مختار ابنة رجاء الجداوي وفتوح أحمد وأحمد بدير وإلهام شاهين.

وأيضا حضر لبلبة وماجد المصري وصابرين وبيومي فؤاد وعمرو وهبة ونجوى فؤاد وروجينا وبوسي شلبي وعمرو يوسف وحمادة هلال وريهام حجاج.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت حتى الآن تعاني من تبعات فيروس كورونا، وحالتها غير مستقرة، كما أنها لم تبلغ حتى الآن بوفاة زوجها، رغم مرور 3 أيام على رحيله وذلك خوفا على صحتها وانتكاستها.