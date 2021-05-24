جامعة بنها تختتم فعاليات المدرسة الافتراضية مع مركز «سيرن» بسويسرا

اختتمت جامعة بنها فعاليات المدرسة التدريبية الافتراضية للطلاب التي نظمتها الجامعة بالاشتراك مع مركز «سيرن»، بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية في الفترة من 17 إلى 22 مايو الجارى، عبر الفيديو كونفرانس، بمقر الجامعة بالعبور.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم.

وأكد «الجيزاوي»، في تصريح صحفي، اليوم، حرص الجامعة على دعم وتنمية مهارات وقدرات الطلاب من خلال الدورات التدريبية والمدارس المتخصصة فى مختلف المجالات، مشيرا الى إن المدرسة التدريبية تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة الطلاب الدارسين بالجامعة واطلاعهم على آخر المستجدات في الأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات عملهم بعد التخرج.

وأضاف الدكتور تامر سمير، إن البرنامج التدريبى تضمن 53 محاضرة ألقاها أساتذة متميزون دوليا ومتخصصون في مجال العلاج الإشعاعي والفيزياء والطاقة من ألمانيا وهولندا وسويسرا ومالطا وسراييفو وغيرها، كما شملت الدورات 20 ساعة من المحاضرات النظرية ، و 12 ساعة من التدريب التطبيقي والمناقشات مع نخبة من الخبراء والأساتذة الدوليين.

من جانبه، قال الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي بالعبور، إن المدرسة التدريبية أقيمت بعنوان «استخدام الفوتونات والبروتونات وانوية الكربون في علاج الأورام»، مضيفا أن اللقاء قد شهد حضور عدد كبير من طلاب البرامج المرتبطة بمجال الدورات التدريبية وأثنى الخبراء الأجانب على مستوى طلاب جامعة بنها ومشاركتهم الفعالة فى الدورات.

وأوضح الدكتور محمد حنفى المدرس بكلية العلوم ومنسق المدرسة، أن هذا التعاون هو الثاني من نوعه مع مركز سيرن السويسرى حيث قد سبق تنظيم ورشة عمل تدريبية بالعبور للتعرف على المركز والتدريب على استخدام وتحليل البيانات الخاصة بعلاج الأورام ، لافتا ان الطلاب المتفاعلين مع أنشطة المدرسة يفتح لهم الباب للتقدم لمنح تدريبية بمقر مركز سيرن بالخارج أو منح للدراسات العليا.