سميرة الأسير: لم أتوقع ردود الفعل على دوريّ في القاهرة كابول وهجمة مرتدة

أعربت الفنانة الأردنية سميرة الأسير، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلي «القاهرة كابول»، و«هجمة مرتدة»، لافتة إلى إنها لم تكن تتوقع ردود الفعل الواسعة والإيجابية عن دوريها في المسلسلين.

وأضافت الفنانة سميرة الأسير، خلال لقائها عبر زووم ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن دورها في مسلسل «القاهرة كابول» كان الغرض منه توضيح فكرة «الست القوية والتي تستطيع أن تقف أمام تطرف زوجها».

وأشارت الفنانة الأردنية إلى أنها تحب الفن؛ لأنه يعطيها تجارب مميزة كالتصوير في مواقع صحراوية، لافتة إلى أن تصوير «القاهرة كابول» كان في سفاجا، وكان يستغرق الوصول لموقع التصوير هناك ساعتين.

ولفتت سميرة الأسير إلى أنها استمرت 6 شهور في تصوير مسلسل «القاهرة كابول»، ومن ثم بدأت في تصوير مسلسل «هجمة مرتدة»، منوها إلى أن الجمهور لم يعرف أنها نفس الممثلة في الدورين.

وأوضحت الفنانة الأردنية، أن دورها في «هجمة مرتدة» كان مختلفا تماما من حيث الشخصية؛ إذ لعبت دور فتاة أمريكية تعيش مع العرب، وتقع في حب الفنان أحمد عز.

وأعلن المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عمل جزء جديد من مسلسل «هجمة مرتدة»، في الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.

مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم.