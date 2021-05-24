مستشار الرئيس: دولتان في أفريقيا ستنتجان لقاح كورونا إلى جانب مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ مصر أمنت الحصول على اللقاحات من المؤسسات العالمية المختلفة، ومصر حصلت على كميات من الصين واسترازنيكا، ومصر تنبهت من اللحظة الأولى أنّه في مثل هذه الكوارث الصحية العالمية، من المهم وجود بنية تحتية وطنية مؤهلة لإنتاج اللقاحات، وأفريقيا كانت بحاجة شديدة لتوطين صناعة اللقاحات فيها وتنتج كمية من اللقاحات تغطي احتياجات أفريقيا، وجرى التوافق على أن يكون هناك 3 أماكن بأفريقيا تنتج اللقاحات ومصر اختيرت لتكون واحدة منهم، لأن مصر لديها مؤسسات مؤهلة لإنتاج اللقاحات مثل فاكسيرا وبعض المؤسسات الأخرى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الجزائر وجنوب أفريقيا سيكونا منتجتان للقاح في أفريقيا، كاشفا عن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى ووجّه بالتسهيل على المواطنين راغبي الحصول على اللقاح وضمان سهولة ويسر ووجود أماكن مجهزة وأماكن حضارية راقية للحصول على اللقاح، وهناك مركز تلقي اللقاح كبير جدا بأرض المعارض.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على أنّه سيكون هناك أماكن لتلقي اللقاح في الأحياء والمدن والمراكز الطبية والمؤسات العامة والمحافظات وكل محافظة سيكون لديها عدد من الأماكن التي تسمح بالحصول على اللقاح، شارحا أنّ من يسجل للحصول على اللقاح ويتأخر الرد عليه، يراجع نفسه هل هو داخل المجموعة التي لها الأولوية والسبق المحددة للحصول على اللقاح أم هو من فئات الأخرى.

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنّه يتم الرد وحصول البعض على اللقاح وفقا لأولوية وأحقية الحصول على اللقاحات، مشددا على أنّ الدولة حريصة على حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح، وهو هدف مهم وقومي ووقائي أن يحصل المصريون على هذا اللقاح كهدف قومي.