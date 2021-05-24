رامي رضوان يعيد نشر فيديو لـ سمير غانم: الدنيا حلوة وعجيبة أوي

نشر الإعلامي رامي رضوان فيديو جديد لوالد زوجته الفنان الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية الخميس الماضي، متاثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتضمن الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على مشهد من مشاهد الفنان سمير غانم بأحد أفلامه.

وعلق الإعلامي رامي رضوان، على الفيديو، قائلًا: «الدنيا حلوة وعجيبة قوي.. وداعا سمير غانم».

الفنان القدير سمير غانم كان قد نقل لمستشفى الصفا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، وظل فيها غائبا عن الوعي حتى وفاته الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير بمدينة نصر.

حضر صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم في مسجد المشير، عددًا كبيرًا من النجوم من بينهم؛ عمرو سعد، محمد حماقي، يسرا، علي ربيع، أوس أوس، محمد عبدالرحمن توتة، أحمد الفيشاوي، أشرف زكي، إيناس الدغيدي، ووفاء عامر.

كما حضر أيضا عمرو الليثي، سماح أنور، عمرو محمود ياسين، عزوز عادل، محمود حميدة، أحمد الإبياري، طارق الإبياري، هاني رمزي، محمود الليثي، سلوى محمد علي، أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي، فتوح أحمد، أحمد بدير، وإلهام شاهين.

وشارك أيضًا في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، إلى مثواه الأخير، لبلبة، ماجد المصري، صابرين، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، نجوى فؤاد، روجينا، بوسي شلبي، عمرو يوسف، حمادة هلال، وريهام حجاج.

يشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز، ما زالت حتى الآن تعاني من تبعات فيروس كورونا، وحالتها غير مستقرة، كما أنها لم تعلم حتى الآن بوفاة زوجها، رغم مرور 3 أيام على رحيله وذلك خوفا على صحتها وانتكاستها.