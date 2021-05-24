«أولاد الأصول».. مشاهير أعلنوا الحداد على وفاة سمير غانم

أعلن عدد من الفنانين الحداد على وفاة الفنان الكبير سمير غانم الذي وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وقرروا تأجيل أنشطتهم الفنية حزنا على رحيل ملك الكوميديا في مصر الوطن العربي.

وخلال التقرير التالي، نستعرض هؤلاء النجوم الذين وصفهم الكثيرين بأنهم «أولاد الأصول».

مصطفى شعبان وعمرو سعد

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، عن اعتذار الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد على الظهور في برنامجه حدادا على الفنان سمير غانم، وقررا تأجيل ظهورهما للاثنين المقبل، وهو ما دفع الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم لتوجيه التحية لهما.

محمد حماقي

قائمة «أولاد الأصول»، شملت المطرب محمد حماقي، حسبما كشف الفنان والمنتج هشام جمال، حيث قرر «حماقي» الاعتذار عن إحياء حفل زفاف تزامن مع يوم وفاة النجم الكبير سمير غانم.

ووجه «هشام» رسالة شكر إلى حماقى، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصى على موقع «انستجرام»، قال فيها: «عرفت دلوقتي إن اخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. شكراً يا أصيل يا محترم».

هالة صدقي

اعتذرت الفنانة هالة صدقي عن حضور حفل الزفاف الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن في الجونة، وكتبت عبر «فيسبوك»: «زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظه دي، المعروف جدا أن أي فنان وأولهم الفنان سمير غانم وينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره، لكن قلبه من جوه كله حزن، وأكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفى متولي صاحبه وجوز أخته الظهر ونزل يعرض بالليل، وبعد ما نزلت الستارة انهار، ومش عادل بس لأ في غيره وغيره وغيره».

وأضافت: «للأسف الفنان بيبقى مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر، عمر الحزن ما كان بلون الأسود أو البكاء، ولاد سمير النهاردة مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ماتعرفش باللي هما فيه، هل ده معناه أنهم مش زعلانين ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب على أحزانه وناس لا».

وتابعت: «على فكرة أنا مكنتش معزومة على الفرح اللي زملائي كانوا فيه، كنت معزومة في فرح تاني خالص، والنهارده كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، كلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف فيه ظروف خارجة عن الإرادة وبدل ما نحاسب البشر وإحنا عندنا رب هو المسئول عن اللي في القلوب».

وهو ما دفع الفنان حسن الرداد توجيه الشكر عبر حسابه عبر «فيسبوك» الفنانة هالة صدقي والمطرب محمد حماقي، بسبب موقفهما من خبر وفاة حماه الفنان سمير غانم، حيث نشر صورة لحماقي وهالة صدقي بجوارها «ايموجي شكر».

إنجي علي

وأعلنت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على «ستوري إنستجرام»، تأجيل حلقة النجمة سمية الخشاب ببرنامج «أسرار النجوم» حدادا على وفاة النجم سمير غانم، راجية من الجمهور للدعاء وقراءة سورة الفاتحة على روح الفنان الكبير.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.