محافظ بورسعيد يتابع تلقي معلمي ومراقبي الثانوية لقاح كورونا

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سير أعمال تلقي معلمي ومراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

رافقه المحافظ خلال الجولة، كل من الدكتور نبوي باهي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن هاشم، مدير مديرية الصحة، وعدد من قيادات المديريتين.

واطلع محافظ بورسعيد على إجراءات تلقي لقاح فيروس كورونا للمعلمين والمراقبين بالثانوية العامة، مشيداً بجهود الأطقم الطبية في تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وجهودهم المتواصلة في إعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين، للحفاظ على السلامة العامة، والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تلقي اللقاح لجميع المواطنين، والوعي بالمرحلة الراهنة، والتي تتطلب تعاون كافة الجهات حتى تنتنهي هذه المرحلة بسلام، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد توسعت في مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا لسرعة الحصول على الخدمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين، حيث تم تخصيص أماكن مركز اللقاحات بمستشفى النصر، ومركز الإرشاد الوراثي، ومركز بنك الدم، ووحدة المسنين بحي المناخ، ومركز طب أول بورفؤاد، ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة، 5 مراكز، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة.

وأضاف المحافظ أن الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد، للتيسير علي المواطنين

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ـنه بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تقوم الفرق المتنقلة التابعة للمراكز الخاصة بتقديم لقاح فيروس كورونا المستجد، بتطعيم أهالي المحافظة غير القادرين على الانتقال إلى المراكز من طريحي الفراش وكبار السن وحالات البتر، وذلك لمن تلقوا رسائل التأكيد، وغير قادرين على الانتقال لمراكز اللقاح، وذلك بعد التواصل مع المركز التابع من قبل أهالي الحالات للتطعيم بالمنزل، عن طريق الفرق المتنقلة المدربة، وذلك في إطار نشر تلقي اللقاح بين أهالي المحافظة من كبار السن وتيسيراً عليهم.