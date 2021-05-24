محافظ بورسعيد يستقبل متدربى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء هشام الدسوقي مدير المطار الجديد، بديوان عام المحافظة، اليوم الأثنين، ورحب المحافظ بمدير المطار الجديد متمنيا له مزيد من التوفيق خلال فترة عمله، وناقش عددا من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل داخل مطار بورسعيد وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة تماشيا مع التنمية الجارية بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، قدم مدير المطار الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا فخره بالإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، وتحقيق سبل التنمية فى كافة المجالات، مشيدا بجهود اللواء عادل الغضبان فى تنفيذ المشروعات القومية ، و التي حققت مزيدا من التقدم

من جانب أخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،اليوم متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسى»، بديوان عام محافظة بورسعيد ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ودعاء حسين باحث أول ومحلل سياسات استثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويحيى محمد مراجع حسابات بالبريد المصري، ودينا محمد الحمامى متابع الخطة بالمحافظة، وأم كلثوم السيد المكتب الفنى لوزير الصحة.

ورحب اللواء عادل الغضبان بمتدربى البرنامج الرئاسي للتأهيل والقيادة للشباب، مؤكدا اعتزازه بهذه الكوادر الشبابية وتدريبهم بمحافظة بورسعيد بما يساهم فى إعداد قادة قادرين على تحقيق أهداف الدولة والتى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير فى كافة المجالات، كما أعرب عن فخره بوجود أبناء بورسعيد ضمن المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة،

وأكد على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واستمع محافظ بورسعيد لتطلعات متدربى البرنامج الرئاسى خلال فترة تدريبهم بمحافظة بورسعيد، حيث أعربو عن سعادتهم بترشيحهم للتدريب ببورسعيد، آملين تحقيق أقصى استفادة خلال فترة التدريب تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة ، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب، مشددا على توفير الدعم وكافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة في هذا الشأن مع المسئولين عن سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملي المستهدف والذي يأتي في إطار خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات ، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.