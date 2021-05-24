‏افتتاحات جديدة بمستشفى طنطا التعليمي بتكلفة 12 مليون جنيه

‏افتتح الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الاثنين، ‏أعمال تطوير جميع الغرف وقطاع العنايات بالمستشفى التعليمي العالمي ‏بالجامعة، بطاقة استيعابية 76 سريراً، وبتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي.

وأكد رئيس الجامعة أن أعمال التطوير، التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، تتم على قدم وساق وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة، لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين، وخدمة المرضى من أهالي الغربية والمحافظات المجاورة.

وأوصح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن الافتتاحات الجديدة ضمت 30 ‏غرفة للمرضى فردي، و4 ‏قاعات للعناية المتوسطة، مجهزة ‏ بأحدث التجهيزات الطبية،‏ وربطها بمحطة مركزية لمراقبة المرضى، فضلاً عن جناح طبي متميز.

‏كما شملت الافتتاحات استحداث 30 غرفة عناية متوسطة، و15 سرير عناية فائقة، لخدمة مرضى الباطنة والقلب والأوعية الدموية، وخدمة العناية الفائقة لما بعد العمليات الجراحية والحوادث وإصابات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة فصل البلازما.

وأكد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن أعمال التطوير بالمستشفى لم تتوقف رغم الظروف التي تمر بها البلاد فى ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن نجاح تلك المنظومة يعتمد على إرادة التغيير للأفضل، وعلى روح الفريق، التي تسود منظومة العمل داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية، لافتاً إلى أن المستشفى يُعد من أكبر المستشفيات التي تستقبل أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، وتضم كوكبة طبية على قدر كبير من التدريب في كافة التخصصات الطبية.