في ندوة «الوطن».. تفاصيل مكالمة الصلح بين حورية فرغلي ووالدها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل مكالمة صلحها مع والدها الدكتور مدحت فرغلي، بعد خلافهما لفترة دامت 9 أشهر، بداية من خضوعها لأكثر من عملية جراحية في أنفها وحتى شفائها.

وقالت حورية، في ندوة تكريمها من جريدة وموقع «الوطن»، أنها من بدأت بالصلح معه، وتحدثت معه عبر خاصية الــ«face time» وبمجرد سماعه لصوتها صالحها وقالت حورية: «كلمته قولتله: بابي. قالي: بسبس قولتله: بابي إنت زعلان مني؟ فقالي: آه زعلان منك. فقولتله: طيب لو قولت أنا آسفة ومش هعمل حاجة تاني من غير ما أقولك ومش هعمل كده تاني؟.. فقالي: هسامحك على طول علشان مقدرش أزعل منك إنت بنتي البكرية، بس أنا كنت عاوزك تاخدي رأيي علشان أوديكي لأحسن دكاترة وأبقى مطمن عليكي، فقولتله: بابي أنا مكنتش عوزاك تبقى مضايق أو أشيلك هم أنت فوق الـ70 ومش عاوزه أقلقك أنا عملت 15 عملية قبل كده وفشلت وقولتله أنا مقدرش أعيش من غيرك».

وعن سبب عدم استشارتها لوالدها قبل إجراء العمليات، قالت إن والدها انفصل عن والدتها وعمرها يومين فقط، وأنها لم ترَ والدتها ووالدها معا، بالإضافة إلى أن والدها في الكويت منذ 50 عاما ووالدتها عاشت حياتها بعيد عنها، وقالت إنها عاشت طفولتها دون أن ترى والدها وكان التواصل هاتفي فقط بسبب المشاكل بين والدها ووالدتها ولم تعرف التفاصيل حتى الآن.

وأضافت: أن والدها أفضل سادس جراح في العالم، وهو طبيب أوعية دموية، وعن الشخص الذي نصحها بالقيام بالعمليات فقالت إنه خالد يوسف، وقال لها إن أنفها معوج، وتظهر بطريقة غير جيدة على الشاشة.