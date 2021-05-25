حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بعلم الفلك ويتلعون إلى معرفة حظوظهم وا يخبرهم به الطالع، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا وعليك أن تحترس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تحسب خطواتك جيدا ولا تتسرع في كلامك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، ومن المهم أن تلتفت لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك إرادة وإصرارا على الإنجاز وتمدك الأفلاك بالحماس وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب أو ببعض الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر يمدك بالبلاغة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس تجنبا للأخطاء!.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنتبه لكلامك وتعتني بأقوالك، كن حذرا وتأن حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك ومن تحب وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك.. ومن المهم أن تصبر ولا تتسرع في قراراتك وردود أفعالك، وتذكر أن أي تغيير يحتاج لوقت.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط، تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو إفادة أصدقائك بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشوش أو العناد، حاول أن ترتب أولوياتك ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يجعلك اليوم تهتم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا والفرص متاحة أمامك للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على إصلاح علاقتك بمن تحب هائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.