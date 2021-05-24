حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الحوت حسا فنيا كبيرا، كما أن لديه خيالا واسعا يساعده على الإبداع دائما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك بيقظة ذهنية تساعدك على التطور والتقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية وبلاغة والوقت مناسب للانطلاق والتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.