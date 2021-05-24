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حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعد مولود برج الدلو صديقا وشريكا رائعا للحياة ربما مثاليا، ودلك بسبب العديد من الصفات الشخصية الجذابة والمميزات التي يمتلكها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

لا تلجأ اليوم للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات، وعليك أن تعمل بدقة وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة القمر.. تساعدك فينوس على التأثير في الجنس الآخر، فقط اصبر اليوم في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

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