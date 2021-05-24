حظك اليوم الإثنين 24-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:03 ص | الإثنين 24 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو
يعد مولود برج الدلو صديقا وشريكا رائعا للحياة ربما مثاليا، ودلك بسبب العديد من الصفات الشخصية الجذابة والمميزات التي يمتلكها.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني
لا تلجأ اليوم للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات، وعليك أن تعمل بدقة وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي
رغم معاكسة القمر.. تساعدك فينوس على التأثير في الجنس الآخر، فقط اصبر اليوم في ردود أفعالك.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.