«القابضة»: نبدأ عمليات توصيل الغاز لباقى قرى «حياة كريمة» مطلع يوليو

قال المهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إن الشركة تعمل حاليا على توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع القرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك لمواكبة الخطة الموضوعة من وزارة البترول والجهات المعنية، حتى يتم توصيل الغاز في المواعيد المخطط لها، وقبل عمليات رصف الطرق، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى كالصرف الصحي ومياه الشرب وأخيرا الغاز الطبيعي.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن عدد من القرى المستهدفة ضمن مشروع حياة كريمة، يتوفر بها الغاز الطبيعي بالفعل وعددهم حوالي 59 قرية، بينما هناك عدد أخر من القرى حوالي 14قرية ، غير متوفر بهم الغاز، كاشفا أن تلك القرى على رأس أولويات خطة العمل الوزارة لتوصيل الغاز إليهم، معلنا أن العمل سيبدأ بتلك القرى بداية من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى 248 قرية غير متوفر بها صرف صحي، وهذا ما ستحاول الجهات المعنية توفيره بتلك القري في أقرب فرصة.

وأشار نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إلى أن بالنسبة لباقي القرى المستهدفة من المشروع والبالغ حوالي 1000 قرية، تجرى حاليا عمليات التنسيق مع كل الجهات بشأنهم للبدء في أعمالهم.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل وزارتى الكهرباء، والبترول، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إنما يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، منوهًا بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل تفاصيل أعمال المشروعات التي تتم فى إطار المبادرة.