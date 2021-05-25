حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الميزان بالعقلانية والصبر ولهم قدرة على التحمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا أو تجاريا.. احترس تجنبا للأخطاء!.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنتبه لكلامك وتعتني بأقوالك، كن حذرا وتأن حفاظا على علاقاتك.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.