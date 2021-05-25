حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مواليد برج العقرب أعمال الخير ويقدمون التضحيات لغيرهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك ومن تحب وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.