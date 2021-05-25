حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج القوس الانطلاق والسفر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك.. ومن المهم أن تصبر ولا تتسرع في قراراتك وردود أفعالك، وتذكر أن أي تغيير يحتاج لوقت.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.