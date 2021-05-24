ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في حملة أمنية بشبرا

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية، في حملة موسعة شنتها الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، لضبط الخارجين على القانون وتفقد الحالة الأمنية.

تأتي الحملة استمراراً لجهود مباحث القليوبية في ضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات والأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، بقيادة العميد خالد محمدي، رئيس مباحث القليوبية، ومشاركة العقيد أحمد الخولي، رئيس البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والرائدين محمد أيمن، وأحمد عبد اللطيف، معاوني مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

واسفرت الحملة عن ضبط كل من «خالد س.»، عاطل، بحوزته فرد خرطوش، و«هشام م.»، عاطل، وبحوزته 160 جرام «هيروين»، و100 جرام «شادو»، و«علي م.»، عاطل، وبحوزته 150 جرام «استروكس»، و«سيد م.»، وبحوزته 200 جرام «حشيش»، و«محمد س.»، وبحوزته 100 قرص مخدر.

استهدفت الحملة عدة مناطق مختلفة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، منها «بيجام وعزبة عثمان وشبرا البلد وأم بيومي والشرقاوية والفرنواني وأبو المنجا»، وذلك لضبط جميع المخالفات المرورية، ومخالفات التعديات على جميع المرافق العامة، والتصدي وضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بقصد البلطجة، بالإضافة إلى ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

بلغ إجمالى المخالفات التي تم ضبطها بالحملة، على مدار 24 ساعة، عدد 763 مخالفة، و288 شخصاً مطلوبين لتنفيذ أحكام، وتطبيق 353 غرامة فورية عن مخالفات مرورية ومرافق، كما تم تحرير 122 محضراً، ما بين مخالفات حيازة أسلحة نارية وتعاطي وإتجار مخدرات، وكافة أشكال الخروج على القانون ومخالفته.