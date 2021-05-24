محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/ 2021، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والحسابات والمشتريات.

وشددت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والإسراع فى معدلات إنجاز الأعمال، للاستفاده من الاعتمادات المالية المتاحة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وبحثت محافظ دمياط الملامح الرئيسية والمحاور الأساسية لإدراج احتياجات المراكز والمدن بخطة العام المالي القادم، بعد حصر الأولويات منها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات متكاملة بجميع القطاعات، خاصةً بقطاع رصف الطرق وفقاً لمخطط محدد وإنشاء شبكات متكاملة.

وقامت الدكتورة منال عوض، في وقت سابق، بافتتاح أعمال رفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط، بتكلفة قدرها 53 مليون جنيه، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واستمعت المحافظ إلى شرح مفصل عن ما تم من أعمال بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، لرفع كفاءتها، وزيادة عدد أسرة العزل ومخارج الأكسجين، بإجمالي عدد 196مخرجاً، فضلاً عن تركيب خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر، بتكلفة 2 مليون جنيه، كما تفقدت المكان المخصص لتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية.

وتفقدت عمليات التطوير بمستشفى الأمراض الصدرية، والتي تُعد من أقدم المنشآت الصحية بدمياط، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1947، وتتضمن أعمال التطوير إلغاء نظام العنابر واستبدالها بـ146 وحدة تحقق معايير الخصوصية والأمان، وزيادة مخارج الأكسجين إلى 171 مخرجاً، وتركيب خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر، فضلاً عن صيانة شبكات الصرف الصحي والكهرباء.

وأشارت «عوض» إلى حجم الجهود المبذولة لرفع كفاءة المستشفيات ومراكز طب الأسرة بمختلف المناطق، وذلك لتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنه يتم العمل وفق خطة محددة لتعزيز مستشفيات العزل بأعلى الخدمات، وتوفير الأكسجين الطبي.

كما قامت محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بافتتاح وحدة طب أسرة «الكحيل»، في قرية الرياض، بدائرة مركز كفر البطيخ، المقرر ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد إدراج محافظة دمياط بالمرحلة المقبلة.