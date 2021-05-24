«فتح» تشكر السيسي: مصر دائما تدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

رحب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، بالسفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري في رام الله، موضحًا أن شكري التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الموقف التاريخي والثابت لمصر في دعمها المطلق للشعب الفلسطيني باتجاه حريته واستقلاله وإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه «الشيخ»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري من «رام الله»، الشكر والتقدير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة المصرية، التي لعبت دورًا هامًا ومؤثرًا وفعال بالشراكة مع جميع الجهات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أن الاحتلال الإسرائيلي خلف الدمار الهائل والتشريد الكبير لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف وفي الضفة الغربية، موضحًا أن هناك انسجام واتفاق كامل في الرؤى والتصورات سواء فيما حدث أو ما هو قادم من تحرك مشترك مع مصر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أنه لا استقرار ولا سلام بدون الأفق السياسي وفق الشرعية الدولية التي تفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا شكر أبو مازن للسيسي، على تبرعه السخي بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتم الاتفاق مع الأشقاء المصريين لوضع آليات مع جميع الجهات المعنية إقليميًا ودوليًا للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.