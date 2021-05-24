محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشوارع المحلة (صور)

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، حيث تابع أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي الجيش وسكة المحلة، إلى جانب تشغيل طبقة السن بشارعي السجل المدني وعمار بن ياسر.

محافظ الغربية يباشر أعمال الرصف بشوارع المحلة

وأكد محافظ الغربية أنه يتم حالياً تكثيف أعمال الرصف للانتهاء منها مع نهاية السنة المالية 2020/ 2021، مع استمرار البعض منها للعام المالي القادم 2021/ 2022، كما أكد أن أعمال الرصف تتم وفقاً للكود المصري والمعايير الفنية المتبعة، ولا يتم استلام أي شارع إلا بعد مراجعته من اللجان الهندسية بجامعتي المنصورة والمنوفية.

أكبر خطة رصف في تاريخ بالمدينة العمالية

وتقوم محافظة الغربية حالياً بتنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها، حيث يشهد مركز ومدينة المحلة الكبرى تنفيذ عدد 8 مشروعات رصد، تم الانتهاء منها جميعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 21.1 مليون جنيه، من تنفيذ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات رصف طرق أخرى، ويجري حالياً العمل في 7 مشروعات رصف، بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة 101.8 مليون حنيه، من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ 41 مشروع، ويجري العمل في 27 مشروع، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بإجمالي عدد 68 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه.

ويجري أيضاً تبليط ورصف 50 شارع ببلاط الأنترلوك، ضمن خطة تطوير العشوائيات، تم الانتهاء من 40 شارعاً منها، ويجري العمل في 10 شوارع، بتكلفة إجمالية تبلغ 70 مليون جنيه، ليكون بذلك إجمالي عدد مشروعات الرصف، التي يجري تنفيذها بمدينة المحلة الكبرى، 136 مشروعاً، انتهى العمل في 92 مشروعاً منها، ويجري استكمال العمل في 44 مشروعاً، بإجمالي تكلفة تبلغ 317.9 مليون جنيه.