تحويل أول دفعة من بطاقات «تكافل وكرامة» لـ«ميزة» بالإسماعيلية

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انتهاء المرحلة الأولى من تحويل بطاقات «تكافل وكرامة»، إلى بطاقات «ميزة» البنكية، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، والبنك المركزي.

وقالت الدكتورة مها الحفناوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إن تحويل البطاقات يأتي تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

كروت «ميزة» توفر على المواطنين الوقت والجهد

وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن سياسة الدولة للشمول المالي، لإتاحة العديد من الميزات للعملاء، وإتاحة جميع منافذ الصرف أمام العملاء، سواء من جميع ماكينات الصرف الآلية، وجميع مكاتب البريد، وبنك ناصر، وكذلك البنوك الزراعية.

وقالت الدكتورة مها الحفناوي إن التحويل لكروت «ميزة» البنكية يتيح للعملاء إجراء جميع المعاملات المالية الحكومية والمعاملات التجارية وعمليات السحب والإيداع، وأيضاً سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة من خلالها، مشيرة إلى أن العملية تتم دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية، وأكدت أنها توفر على المواطنين كثيراً من الوقت والجهد، من خلال زيادة أعداد منافذ الصرف.

أسباب توقف برنامج تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أسباب لوقف مساعدات «تكافل وكرامة»، وهي أن تكون المصروفات المدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنوياً، أو السفر خارج البلاد بغرض العمل، أو ملكية نصف فدان، أو إيجار أرض زراعية فدان فأكثر، أو ملكية محل تجاري أو أكثر، أو ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك» أو أي مركبة.

كما حددت الوزارة ضمن الأسباب ملكية 3 رؤوس ماشية، بغرض التربح والتجارة، أو امتلاك مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة، أو الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي، أو الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، أو تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه.